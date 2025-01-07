Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сити» готов предложить € 40 млн за сменщика для Родри из клуба Серии А — ll Messaggero

«Сити» готов предложить € 40 млн за сменщика для Родри из клуба Серии А — ll Messaggero
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» заинтересован в 23-летнем опорном полузащитнике «Ювентуса» Николо Ровелле, арендованном «Лацио», в котором «горожане» видят замену для Родри, выбывшего до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. Об этом сообщает ll Messaggero.

По информации источника, английский клуб может приобрести итальянского футболиста нынешней зимой и готов заплатить за него € 40 млн.

В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» намерен купить нового вратаря, названы три кандидата

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android