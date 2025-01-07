«Сити» готов предложить € 40 млн за сменщика для Родри из клуба Серии А — ll Messaggero

«Манчестер Сити» заинтересован в 23-летнем опорном полузащитнике «Ювентуса» Николо Ровелле, арендованном «Лацио», в котором «горожане» видят замену для Родри, выбывшего до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. Об этом сообщает ll Messaggero.

По информации источника, английский клуб может приобрести итальянского футболиста нынешней зимой и готов заплатить за него € 40 млн.

В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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