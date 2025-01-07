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В «Реале» начинаются выборы президента

В «Реале» начинаются выборы президента
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Мадридский «Реал» объявил о начале избирательного процесса, по итогам которого до конца января будет назначен новый президент. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Президент заслушал состоявшееся сегодня заседание совета директоров и, в соответствии со статьёй 38 устава футбольного клуба «Реал», поручил Избирательной комиссии начать процедуру созыва на выборы президента и совета директоров», – говорится в заявлении мадридского клуба.

Испанские СМИ сообщают, что приём заявок от кандидатов продлится с 8 по 18 января. Если никто не выдвинет свою кандидатуру, Флорентино Перес останется на своём посту ещё на четыре года.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 43 очка за 19 матчей.

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