«Рома» определилась с игроками, которых она готова обменять на Салемакерса из «Милана»

«Рома» хочет подписать 25-летнего крайнего нападающего «Милана» Алексиса Салемакерса, выступающего за римский клуб на правах аренды, на постоянной основе. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «волки» готовы предложить «россонери» одного из двух футболистов в обмен на Салемакерса. «Рома» может расстаться с нападающим Тэмми Абрахамом, арендованным «Миланом» до конца нынешнего сезона, или опорным полузащитником Брианом Кристанте.

В нынешнем сезоне Салемакерс принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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