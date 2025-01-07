Sky Sport: Мусиала настаивает на пункте об отступных в новом контракте, «Бавария» — против

На текущий момент 21-летний атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не может договориться с мюнхенским клубом о продлении контракта из-за разногласий сторон о пункте об отступных. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Мусиала хочет, чтобы сумма отступных была указана в его новом трудовом соглашении, в то время как немецкий гранд выступает против этого. Как подчёркивает издание Sport Bild, ожидается, что данная сумма будет установлена на уровне € 175 млн.

Переговоры между сторонами продолжаются, сам полузащитник хочет продлить контракт с «Баварией». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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