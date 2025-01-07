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Джейми Каррагер высказался о возможном назначении Грэма Поттера в «Вест Хэм»

Джейми Каррагер высказался о возможном назначении Грэма Поттера в «Вест Хэм»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал потенциальное назначение Грэма Поттера на должность главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» вместо Хулена Лопетеги.

«Вест Хэм» хотел что-то изменить и стать командой, которая будет идти вперёд и может противостоять сопернику. Мы знаем, что Поттер может это сделать. Если он сможет раскрыть некоторые из атакующих талантов, которые есть у «Вест Хэма», это будет хорошим шагом для обоих, если сделка состоится», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 23 очка в 20 встречах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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