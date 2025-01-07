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Винисиус пропустит два матча и выплатит штраф в € 600 за удаление в игре с «Валенсией»

Винисиус пропустит два матча и выплатит штраф в € 600 за удаление в игре с «Валенсией»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был дисквалифицирован на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2). Об этом сказано в отчёте Дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

Подчёркивается, что, помимо пропуска двух матчей, бразильский футболист обязан выплатить штраф в размере € 600, в то время как мадридский клуб должен будет заплатить € 700. При этом Винисиус сможет принять участие в Суперкубке Испании, где 9 января «Реал» встретится с «Мальоркой».

Напомним, перед тем как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус находился на газоне в сидячем положении после одной из атак «Реала»; в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

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