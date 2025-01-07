Пол Скоулз раскритиковал работу совладельца «МЮ» Джима Рэтклиффа

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал работу совладельца клуба Джима Рэтклиффа и пожаловался на цены на билеты.

«£ 66 за билет – это просто смешно. В Манчестере много неблагополучных районов, он [Рэтклифф] сам родом из такого района. Если взять с собой [на матч] одного ребёнка, это будет стоить £ 120, семейный поход обойдётся в £ 300-400 – это не нормально.

Компания Рэтклиффа руководит клубом уже почти год, и всё по-прежнему плохо. Я не могу вспомнить ничего положительного из того, что они сделали для клуба.

«Манчестер Юнайтед» проводит, наверное, худший сезон в Премьер-лиге, а у них хватает смелости повышать цены. В клубе нет никаких позитивных изменений. Они ничего не делают для болельщиков», – приводит слова Скоулза The Telegraph.

Британский миллиардер стал миноритарным акционером клуба в декабре 2023 года. Он инициировал введение ряда мер по снижению расходов. Так, например, сообщалось, что Рэтклифф сократил финансирование благотворительной организации, помогающей бывшим футболистам «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, заработав 23 очка за 20 игр.