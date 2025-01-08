Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Челси» — Sky Sports

Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Челси» — Sky Sports
Комментарии

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Челси» Карни Чуквуэмеке. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации СМИ, в зимнее трансферное окно дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника, который будет играть по принципу «бокс-ту-бокс». В руководстве клуба считают, что Карни Чуквуэмека идеально подходит на эту роль.

В текущем сезоне Карни Чуквуэмека провёл за лондонский «Челси» во всех турнирах всего пять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Полузащитник перешёл в «Челси» летом 2022 года из «Астон Виллы». Сумма трансфера составила € 18 млн по версии Transfermarkt.

Материалы по теме
Джоб Беллингем — главный кандидат на усиление полузащиты «Боруссии» Дортмунд — Sky Germany
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android