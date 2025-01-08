Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Челси» — Sky Sports

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Челси» Карни Чуквуэмеке. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации СМИ, в зимнее трансферное окно дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника, который будет играть по принципу «бокс-ту-бокс». В руководстве клуба считают, что Карни Чуквуэмека идеально подходит на эту роль.

В текущем сезоне Карни Чуквуэмека провёл за лондонский «Челси» во всех турнирах всего пять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Полузащитник перешёл в «Челси» летом 2022 года из «Астон Виллы». Сумма трансфера составила € 18 млн по версии Transfermarkt.