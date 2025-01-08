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Флик ответил, сможет ли Ямаль сыграть в Суперкубке Испании

Флик ответил, сможет ли Ямаль сыграть в Суперкубке Испании
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, сможет ли крайний нападающий Ламин Ямаль принять участие в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится сегодня, 8 января.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он успел потренироваться три или четыре раза. Он готов и сможет сыграть», — приводит слова Флика AS.

Напомним, 17-летний нападающий получил травму лодыжки в середине декабря.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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