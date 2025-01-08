Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам намерен объявить, что покинет сборную Франции после ЧМ-2026 — L'Équipe

Дешам намерен объявить, что покинет сборную Франции после ЧМ-2026 — L'Équipe
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявит сегодня, 8 января, что он покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, Дешам обдумывал уход из сборной Франции на протяжении нескольких последних месяцев и принял окончательное решение, что не будет продлевать контракт, заканчивающийся летом 2026 года.

Дешам занял должность главного тренера французской национальной команды летом 2012 года. За этот период под его руководством «трёхцветные» приняли участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых 106 раз одержали победу, 31 раз сыграли вничью и 29 раз потерпели поражение. В 2018 году сборная Франции, возглавляемая Дешамом, выиграла чемпионат мира, проходивший в России.

Дидье Дешам Подробнее
Материалы по теме
Дешам проведёт встречу с Мбаппе для обсуждения положения игрока в сборной Франции

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android