Дешам намерен объявить, что покинет сборную Франции после ЧМ-2026 — L'Équipe

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявит сегодня, 8 января, что он покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, Дешам обдумывал уход из сборной Франции на протяжении нескольких последних месяцев и принял окончательное решение, что не будет продлевать контракт, заканчивающийся летом 2026 года.

Дешам занял должность главного тренера французской национальной команды летом 2012 года. За этот период под его руководством «трёхцветные» приняли участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых 106 раз одержали победу, 31 раз сыграли вничью и 29 раз потерпели поражение. В 2018 году сборная Франции, возглавляемая Дешамом, выиграла чемпионат мира, проходивший в России.

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