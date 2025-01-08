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Де Брёйне в течение нескольких месяцев поддерживает контакт с клубом из МЛС — The Athletic

Де Брёйне в течение нескольких месяцев поддерживает контакт с клубом из МЛС — The Athletic
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На протяжении последних нескольких месяцев 33-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поддерживает контакты с клубом «Сан-Диего», который в 2025 году намерен начать выступать в МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Сан-Диего» входит в шорт-лист Де Брёйне из клубов, в которых он хотел бы продолжить карьеру. Подчёркивается, что бельгийский футболист предпочитает продолжить карьеру именно в МЛС, а не в Саудовской Аравии, команды из которой также проявляют интерес к полузащитнику.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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