«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

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Завершился первый полуфинальный матч английского Кубка лиги по футболу, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».

Счёт во встрече был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 51-й минуте Энтони Гордон удвоил преимущество гостей.

Ответный матч между командами пройдёт 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).

Сегодня, 8 января, состоится первая встреча второй полуфинальной пары, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Ответная встреча состоится 6 февраля на «Энфилде» в Ливерпуле.