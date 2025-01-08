«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

Завершился первый полуфинальный матч английского Кубка лиги по футболу, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».
Счёт во встрече был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 51-й минуте Энтони Гордон удвоил преимущество гостей.
Ответный матч между командами пройдёт 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).
Сегодня, 8 января, состоится первая встреча второй полуфинальной пары, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Ответная встреча состоится 6 февраля на «Энфилде» в Ливерпуле.
- 8 января 2025
-
02:14
-
02:07
-
02:06
-
01:52
-
01:43
-
01:33
-
01:29
-
00:53
-
00:53
-
00:41
-
00:20
-
00:18
-
00:10
- 7 января 2025
-
23:56
-
23:48
-
23:45
-
23:40
-
23:29
-
23:18
-
23:16
-
23:03
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:22
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:09