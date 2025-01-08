«Валенсия» одержала победу в матче с «Эльденсе» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Закончился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Эльденсе» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль Нуэво Пепико Амат» в Аликанте (Испания). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Валенсии».

Счёт в игре был открыт на девятой минуте, отличился игрок «Валенсии» Серхи Канос. На 39-й минуте Диего Лопес удвоил преимущество гостей.

В 1/8 финала Кубка Испании уже вышли каталонская «Барселона», обыграв «Барбастро» со счётом 4:0, и мадридский «Атлетико», который одолел футбольный клуб «Марбелья» с минимальным счётом 1:0, а также «Реал Сосьедад», обошедший «Понферрадину» со счётом 2:0. Турнир покинула «Севилья», которая разгромно уступила «Альмерии» (1:4).