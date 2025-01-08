«Валенсия» одержала победу в матче с «Эльденсе» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
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Закончился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Эльденсе» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль Нуэво Пепико Амат» в Аликанте (Испания). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Валенсии».
Кубок Испании . 1/16 финала
07 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Эльденсе
Эльда
Окончен
0 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Канос – 9' 0:2 Лопес – 39'
Счёт в игре был открыт на девятой минуте, отличился игрок «Валенсии» Серхи Канос. На 39-й минуте Диего Лопес удвоил преимущество гостей.
В 1/8 финала Кубка Испании уже вышли каталонская «Барселона», обыграв «Барбастро» со счётом 4:0, и мадридский «Атлетико», который одолел футбольный клуб «Марбелья» с минимальным счётом 1:0, а также «Реал Сосьедад», обошедший «Понферрадину» со счётом 2:0. Турнир покинула «Севилья», которая разгромно уступила «Альмерии» (1:4).
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