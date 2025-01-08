Криштиану Роналду высказался о перспективах своего старшего сына в футболе

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о перспективах своего старшего сына Криштиану-младшего.

«По правде говоря, он хороший мальчик. С маленькими детьми всё сложнее, а с ним у меня проблем нет. Он выше и сильнее, чем был я в его возрасте. Думаю, в итоге он вырастет выше меня.

Будет ли он таким же голодным [до голов и побед]? Голод — это самое трудное», — приводит слова Роналду O Jogo.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость 39-летнего португальского футболиста оценивается в € 12 млн.

Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии: