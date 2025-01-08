Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду высказался о перспективах своего старшего сына в футболе

Криштиану Роналду высказался о перспективах своего старшего сына в футболе
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о перспективах своего старшего сына Криштиану-младшего.

«По правде говоря, он хороший мальчик. С маленькими детьми всё сложнее, а с ним у меня проблем нет. Он выше и сильнее, чем был я в его возрасте. Думаю, в итоге он вырастет выше меня.

Будет ли он таким же голодным [до голов и побед]? Голод — это самое трудное», — приводит слова Роналду O Jogo.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость 39-летнего португальского футболиста оценивается в € 12 млн.

Материалы по теме
От Криштиану Роналду до Илона Маска: 20 вдохновляющих цитат 2024 года
От Криштиану Роналду до Илона Маска: 20 вдохновляющих цитат 2024 года

Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android