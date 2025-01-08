«Барселоне» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора — Cadena Ser

Каталонская «Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию испанских футболистов своей команды — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора — на вторую половину сезона-2024/2025. Об этом сообщает портал Cadena Ser.

По информации источника, Высший совет по спорту (CSD) намерен дать возможность каталонцам временно зарегистрировать футболистов, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Это связано с тем, что ходатайство «Барселоны» имеет юридическую основу и достаточное количество аргументов для изучения.

У юридических служб Высшего совета есть срок до трёх месяцев для изучения дела и вынесения окончательного вердикта.

Отмечается, что на поле испанцы могут вернуться лишь тогда, когда решение CSD будет обнародовано официально. Ранее Ольмо и Виктор попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании. Однако участие их в полуфинальном матче с «Атлетиком», который пройдёт сегодня, 8 января, находится под вопросом.

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