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«Барселоне» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора — Cadena Ser

«Барселоне» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора — Cadena Ser
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Каталонская «Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию испанских футболистов своей команды — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора — на вторую половину сезона-2024/2025. Об этом сообщает портал Cadena Ser.

По информации источника, Высший совет по спорту (CSD) намерен дать возможность каталонцам временно зарегистрировать футболистов, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Это связано с тем, что ходатайство «Барселоны» имеет юридическую основу и достаточное количество аргументов для изучения.

У юридических служб Высшего совета есть срок до трёх месяцев для изучения дела и вынесения окончательного вердикта.

Отмечается, что на поле испанцы могут вернуться лишь тогда, когда решение CSD будет обнародовано официально. Ранее Ольмо и Виктор попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании. Однако участие их в полуфинальном матче с «Атлетиком», который пройдёт сегодня, 8 января, находится под вопросом.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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