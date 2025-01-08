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Стал известен главный кандидат на замену Дешаму в сборной Франции

Стал известен главный кандидат на замену Дешаму в сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.

Как сообщает Le Parisien, основным кандидатом на замену Дешаму является бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Напомним, Зинедин Зидан на клубном уровне работал только с «Реалом», он возглавлял команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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