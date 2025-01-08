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Флик рассказал, что ему больше всего нравится в «Барселоне»

Флик рассказал, что ему больше всего нравится в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что ему больше всего нравится в каталонской команде.

«Что меня больше всего впечатляет и нравится, это связь между футболистами, у нас прекрасная атмосфера, правильный менталитет. Парни любят играть в футбол. Общение с футболистами? Иногда тренерский штаб разговаривает с кем-то отдельно, а иногда — со всей командой. Всё зависит от того, какую цель мы преследуем. Мне нравится, что сейчас игроки не стесняются и могут сами прийти на разговор», — приводит слова Флика официальный сайт «блауграны».

Напомним, по итогам 19 туров каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. По итогам шести туров Лиги чемпионов «Барселона» располагается на втором месте. Следующий матч сине-гранатовые проведут на выезде в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао сегодня, 8 января.

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