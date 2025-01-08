Агент Рашфорда прибыл в Италию для завершения перехода Маркуса в «Милан» — источник

Агент и окружение английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда прибыли в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста The Athletic Лоури Уайтвелла.

По информации источника, переговоры с «Миланом» начнутся с 8 января — итальянские клубы хотят понять условия аренды и по возможности быстро завершить сделку. Однако отмечается, что на данный момент трансфер находится на ранней стадии. Кроме того, далее представители игрока намерены в ближайшие дни вести переговоры с дортмундской «Боруссией» и другими неназванными клубами.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

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