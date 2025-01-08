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Талалаев оценил перспективы возможного возвращения Промеса в «Спартак»

Талалаев оценил перспективы возможного возвращения Промеса в «Спартак»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Есть люди, которые оступаются, и корить их за совершённые ошибки не совсем правильно. Что касается спортивного мастерства, то Промес может помочь любой команде в России. Но другой вопрос, есть ли необходимость в этом при сегодняшней игре и при тех исполнителях, что есть в «Спартаке» на флангах атаки», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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