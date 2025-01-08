Журналист Романо раскрыл подробности по будущему ван Дейка в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб. У игрока заканчивается контракт с клубом по окончании сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, руководство мерсисайдцев полностью уверено, что сможет достичь договорённости с нидерландским футболистом. Сам 33-летний игрок также предпочитает остаться. Отмечается, что, несмотря на позитивный настрой обеих сторон, серьёзного прогресса в переговорах пока нет.

Нидерландский защитник выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом ван Дейк выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 28 млн.