Стало известно, сколько «Краснодар» запросил за трансфер Кевина Кастаньо

«Краснодар» настаивает на получении за трансфер своего полузащитника, колумбийца Кевина Кастаньо $ 10 млн (примерно € 9,7 млн. — Прим. «Чемпионата») за 100% прав. Об этом сообщает аргентинский журналист TyC Sports Херман Гарсия Хрова.

По информации источника, также российский клуб готов рассмотреть и меньшую стоимость трансфера за меньший процент прав. Отмечается, что сам хавбек согласен покинуть Европу и перейти в аргентинский «Ривер Плейт», который, как ранее сообщалось, интересуется колумбийцем. Однако предложение от южноамериканцев пока не поступило.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче, в которых отличился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

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