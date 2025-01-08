Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Краснодар» запросил за трансфер Кевина Кастаньо

Стало известно, сколько «Краснодар» запросил за трансфер Кевина Кастаньо
Аудио-версия:
Комментарии

«Краснодар» настаивает на получении за трансфер своего полузащитника, колумбийца Кевина Кастаньо $ 10 млн (примерно € 9,7 млн. — Прим. «Чемпионата») за 100% прав. Об этом сообщает аргентинский журналист TyC Sports Херман Гарсия Хрова.

По информации источника, также российский клуб готов рассмотреть и меньшую стоимость трансфера за меньший процент прав. Отмечается, что сам хавбек согласен покинуть Европу и перейти в аргентинский «Ривер Плейт», который, как ранее сообщалось, интересуется колумбийцем. Однако предложение от южноамериканцев пока не поступило.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче, в которых отличился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

Материалы по теме
Футболист «Краснодара» Кастаньо может перейти в «Ривер Плейт»

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android