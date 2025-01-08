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Андрей Талалаев назвал клуб РПЛ, на который нужно равняться

Андрей Талалаев назвал клуб РПЛ, на который нужно равняться
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев назвал московский «Локомотив» эталоном, на который российским клубам нужно равняться в сложившейся геополитической ситуации.

«Локомотив», изменив многое в формировании клуба, сейчас показывает тот пример, на который в нынешней геополитической ситуации нужно равняться. У них акцент сделан на собственных воспитанников и россиян, а также на максимальное достижение соотношения «цена‑качество», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, хотя на старте сезона железнодорожники боролись за первую строчку.

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