Андрей Талалаев назвал клуб РПЛ, на который нужно равняться

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев назвал московский «Локомотив» эталоном, на который российским клубам нужно равняться в сложившейся геополитической ситуации.

«Локомотив», изменив многое в формировании клуба, сейчас показывает тот пример, на который в нынешней геополитической ситуации нужно равняться. У них акцент сделан на собственных воспитанников и россиян, а также на максимальное достижение соотношения «цена‑качество», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, хотя на старте сезона железнодорожники боролись за первую строчку.