«Аль-Иттихад» победил «Аль-Хиляль» в Кубке Короля. Малком не забил решающий пенальти

В ночь с 7 на 8 января завершился четвертьфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Иттихад». Встреча проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти — 2:2 (3:1 пен.).

В составе победителей дублем отметился известный французский форвард, ранее выигрывавший самую престижную индивидуальную награду «Золотой мяч» — Карим Бензема. За «Аль-Хиляль» голами отличились саудовский хавбек Салем Аль-Давсари и бразильский нападающий Маркос Леонардо.

В серии послематчевых пенальти точнее были гости, забившие все три удара с 11-метровой отметки. Отличились хавбеки Фабиньо и Данилу Перейра, а также вышеупомянутый Бензема. У хозяев попытку реализовал только сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич. Не смогли забить хавбек Мохаммед Канно и форвард Леонардо. Кроме того, решающую попытку смазал крайний нападающий Малком.

Таким образом, «Аль-Иттихад» вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Аль-Кадисией». В другой паре полуфиналистов сыграют «Аль-Шабаб» и «Аль-Раед».

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