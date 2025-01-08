Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев назвал фаворитов в чемпионской гонке в РПЛ

Талалаев назвал фаворитов в чемпионской гонке в РПЛ
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ, то претендента всего три — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Они очень интересны и перспективны. Дай бог, чтобы к ним подтянулось «Динамо». ЦСКА уже слишком много упустил, чтобы включиться в эту борьбу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
Андрей Талалаев назвал клуб РПЛ, на который нужно равняться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android