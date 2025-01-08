Талалаев назвал фаворитов в чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ, то претендента всего три — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Они очень интересны и перспективны. Дай бог, чтобы к ним подтянулось «Динамо». ЦСКА уже слишком много упустил, чтобы включиться в эту борьбу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).