В Испании сообщили, как «Реал» пытался добиться отмены дисквалификации Винисиуса

Мадридский «Реал» пытался оспорить дисквалификацию крайнего нападающего клуба Винисиуса Жуниора за удаление в игре 12-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1), сообщает Relevo.

По информации источника, юристы «сливочных» пытались достичь полной отмены дисквалификации Винисиуса, аргументируя свою позицию тем, что непосредственно перед удалением на стадионе звучали расистские оскорбления в адрес бразильца, которые главный арбитр Сесар Сото Градо не зафиксировал в своём протоколе. Кроме того, «Реал» настаивал на ошибках и упущениях в судейских решениях во время просмотра VAR — видеоассистенты показали главному судье только эпизод с действиями вингера «сливочных», не учитывая «провокацию» со стороны вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил дисквалификацию на два матча и штраф в размере € 600, в то время как мадридский клуб должен будет заплатить € 700.

Напомним, перед тем как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус сидел на газоне после одной из атак «Реала». В этот момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Димитриевски и коснулся головы звёздного вингера. Предполагается, что вратарь мог дёрнуть бразильца за косичку. В ответ Винисиус толкнул голкипера двумя руками в лицо и был удалён с поля.

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