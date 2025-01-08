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В Испании сообщили, как «Реал» пытался добиться отмены дисквалификации Винисиуса

В Испании сообщили, как «Реал» пытался добиться отмены дисквалификации Винисиуса
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Мадридский «Реал» пытался оспорить дисквалификацию крайнего нападающего клуба Винисиуса Жуниора за удаление в игре 12-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1), сообщает Relevo.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

По информации источника, юристы «сливочных» пытались достичь полной отмены дисквалификации Винисиуса, аргументируя свою позицию тем, что непосредственно перед удалением на стадионе звучали расистские оскорбления в адрес бразильца, которые главный арбитр Сесар Сото Градо не зафиксировал в своём протоколе. Кроме того, «Реал» настаивал на ошибках и упущениях в судейских решениях во время просмотра VAR — видеоассистенты показали главному судье только эпизод с действиями вингера «сливочных», не учитывая «провокацию» со стороны вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил дисквалификацию на два матча и штраф в размере € 600, в то время как мадридский клуб должен будет заплатить € 700.

Напомним, перед тем как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус сидел на газоне после одной из атак «Реала». В этот момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Димитриевски и коснулся головы звёздного вингера. Предполагается, что вратарь мог дёрнуть бразильца за косичку. В ответ Винисиус толкнул голкипера двумя руками в лицо и был удалён с поля.

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