Стало известно отношение «Реала» к проблеме регистрации Ольмо и Виктора «Барселоной»

Мадридский «Реал» считает, что «Барселона» должна получить возможность зарегистрировать своих футболистов — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Об этом сообщает портал Ondo Cero.

По информации источника, в мадридском клубе называют «Барселону» партнёром, а не соперником и надеются на скорое решение вопроса с регистрацией футболистов. Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес не станет вмешиваться в дело Ольмо и Виктора.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию испанских футболистов от Высшего совета по спорту (CSD).

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