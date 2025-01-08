Микель Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Кубка лиги с «Ньюкаслом» (0:2).

«Реальность такова, что «Ньюкасл» был суперэффективен с теми шансами, которые у них были, а мы — нет. Исак забил с тех двух шансов, которые у них были», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ответный матч между командами пройдёт 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).

Сегодня, 8 января, состоится первая встреча второй полуфинальной пары, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Ответная встреча состоится 6 февраля на «Энфилде» в Ливерпуле.

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