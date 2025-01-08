Артета высказался о шансах «Арсенала» выйти в финал Кубка лиги после поражения «Ньюкаслу»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможности выйти в финал Кубка английской лиги после поражения своей команды в первом полуфинальном матче турнира с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«В конце концов результат уже в прошлом — пути назад нет, сейчас главное думать о следующей игре, и это наша реальность — это наш мир. Прошла только первая половина противостояния. Когда я вижу, как команда играет, как мы справляемся со многими ситуациями и противостоим очень хорошей команде, я должен сказать, что полностью верю, что мы сможем выйти в финал», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).

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