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Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Испании

Определились все участники 1/8 финала Кубка Испании
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Испанская «Валенсия» в гостях уверенно обыграла «Эльденсе» со счётом 2:0 и стала последним 16-м клубом, вышедшим в 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании . 1/16 финала
07 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Эльденсе
Эльда
Окончен
0 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Канос – 9'     0:2 Лопес – 39'    

Таким образом, в 1/8 финала турнира вышли 12 клубов высшего испанского дивизиона — Ла Лиги EA Sports. Ими стали «Леганес», «Сельта», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Атлетик», «Барселона», «Осасуна», «Бетис», «Хетафе», «Райо Вальекано», «Реал» и «Валенсия».

Также в следующий раунд Кубка Испании вышли две команды из второго по рангу дивизиона — Ла Лига Hypermotion (Сегунда) — «Альмерия» и «Эльче». Кроме того, в топ-16 команд турнира — 2024/2025 вошли по одному коллективу из третьей (Primera Federación Versus E-Learning) и четвёртой (Segunda Federación) лиг. Это команды «Оуренсе» и «Понтеведра», устроившие несколько сенсаций в первых трёх стадиях Кубка Короля. Так, например, «Понтеведра» из четвёртой лиги последовательно победила «Леванте» (4:1), «Вильярреал» (1:0) и «Мальорку» (3:0).

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании пройдёт сегодня, 8 января, в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в Сьюдад-Депортива-де-лас-Росас.

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