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Талалаев рассказал, как яблоки помогают «Балтике» успешно выступать в Первой лиге

Талалаев рассказал, как яблоки помогают «Балтике» успешно выступать в Первой лиге
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как яблоки помогают его команде добиваться успеха.

«У нас здесь на стадионе растут яблоки. Каждый недельный цикл я срываю одно яблочко, съедаю и загадываю, чтобы сбывалось то, над чем мы работаем на тренировках. Бывает, ешь и чувствуешь сочность и вкус, выходишь — и команда здорово играет.

У нас на одном дереве красные яблоки, на втором — зелёные. Красные я уже съел, остаются только зелёные. Мне даже интересно, хватит ли им нам на весь чемпионат (смеется)», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Первой лиги «Балтика» набрала 45 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя, московское «Торпедо», на два очка. В минувшем сезоне калининградский клуб играл в Российской Премьер-Лиге, однако покинул её, заняв 15-е место.

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