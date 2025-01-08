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Артета считает, что футбольный мяч помешал игрокам «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Артета считает, что футбольный мяч помешал игрокам «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил мнение, что футбольный мяч Кубка английской лиги помешал команде показать свою игру в первом полуфинальном матче турнира с «Ньюкаслом» (0:2).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
07 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 38'     0:2 Гордон – 51'    

«Это другой мяч по сравнению с тем, что в АПЛ», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ответный матч между командами пройдёт 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).

Сегодня, 8 января, состоится первая встреча второй полуфинальной пары, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Ответная встреча состоится 6 февраля на «Энфилде» в Ливерпуле.

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