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Стали известны клубы Ла Лиги, которые выступают против регистрации Ольмо и Виктора

Стали известны клубы Ла Лиги, которые выступают против регистрации Ольмо и Виктора
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Всего три клуба испанской Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барселоны» — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Об этом сообщает портал Ondo Cero.

По информации источника, этими клубами являются мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао и «Севилья».

Причины негативного отношения клубов не сообщаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в трансфере Ольмо свободным агентом, отношения между бискайцами и каталонцами ухудшились из-за сорвавшегося трансфера Нико Уильямса и давления, оказанного «блауграной» на игрока, а вопрос «Барселоны» и «Севильи» сложен из-за из-за дела Негрейры, в котором андалусийцы винят сине-гранатовых.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию своих футболистов от Высшего совета по спорту (CSD).

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