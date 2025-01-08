Тренер «Арсенала» Артета объяснил поражение в первом полуфинале Кубка лиги с «Ньюкаслом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал причину поражения своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
07 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 38' 0:2 Гордон – 51'
«Всё решила реализация моментов. Результат не отражает суть игры. Мы доминировали, но не смогли реализовать свои моменты. А без этого невозможно побеждать. Мяч пролетал над перекладиной тогда, когда мог оказаться в воротах. Всегда тяжело играть, когда упускаешь такие моменты и пропускаешь ненужные голы», — приводит слова Артеты BBC.
Ответная игру между командами состоится 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в английском Ньюкасл-апон-Тайне.
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