Тренер «Арсенала» Артета объяснил поражение в первом полуфинале Кубка лиги с «Ньюкаслом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал причину поражения своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Всё решила реализация моментов. Результат не отражает суть игры. Мы доминировали, но не смогли реализовать свои моменты. А без этого невозможно побеждать. Мяч пролетал над перекладиной тогда, когда мог оказаться в воротах. Всегда тяжело играть, когда упускаешь такие моменты и пропускаешь ненужные голы», — приводит слова Артеты BBC.

Ответная игру между командами состоится 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в английском Ньюкасл-апон-Тайне.

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