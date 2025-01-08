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ЦСКА ведёт переговоры о трансфере лучшего бомбардира бразильской Серии А — источник

ЦСКА ведёт переговоры о трансфере лучшего бомбардира бразильской Серии А — источник
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Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к 24-летнему нападающему бразильской команды «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, армейцы уже начали переговоры и предложили € 6 млн за переход бразильца.

Алеррандро, выступая в составе «Витории» по аренде, с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии 2024 года. Столько же голов в турнире забил экс-нападающий «Зенита», ныне представляющий «Коринтианс», Юри Алберто.

Алеррандро является воспитанником «Атлетико Минейро». За свою карьеру провёл 216 матчей во всех турнирах, в которых забил 60 голов и отдал 21 результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

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