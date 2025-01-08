Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за € 5 млн

ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за € 5 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Московский футбольный клуб ЦСКА может продать своего бразильского защитника Келлвена в «Атлетико Минейро». Об этом сообщает журналист Channel eu Acredito.

По информации источника, трансфер 23-летнего защитника в Бразилию может быть осуществлён за € 5 млн. Отмечается, что переговоры протекают довольно сложно. Однако клубы наладили контакт на фоне трансфера защитника Бруно Фукса.

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. В текущем сезоне Келлвен сыграл за армейцев 21 матч во всех турнирах. За это время футболист отличился четырьмя голами и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
ЦСКА ведёт переговоры о трансфере лучшего бомбардира бразильской Серии А — источник

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android