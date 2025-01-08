ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за € 5 млн

Московский футбольный клуб ЦСКА может продать своего бразильского защитника Келлвена в «Атлетико Минейро». Об этом сообщает журналист Channel eu Acredito.

По информации источника, трансфер 23-летнего защитника в Бразилию может быть осуществлён за € 5 млн. Отмечается, что переговоры протекают довольно сложно. Однако клубы наладили контакт на фоне трансфера защитника Бруно Фукса.

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. В текущем сезоне Келлвен сыграл за армейцев 21 матч во всех турнирах. За это время футболист отличился четырьмя голами и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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