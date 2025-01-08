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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч Кубка лиги, где смотреть трансляцию

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч Кубка лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск. Игра не будет официально транслироваться в России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во вторник, 7 января, прошла первая встреча в другой полуфинальной паре Кубка английской лиги. «Арсенал» дома принял «Ньюкасл Юнайтед». Гости одержали победу со счётом 2:0. В составе «Ньюкасла» отличились нападающий Александер Исак и полузащитник Энтони Гордон.

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