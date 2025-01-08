«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч Кубка лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск. Игра не будет официально транслироваться в России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во вторник, 7 января, прошла первая встреча в другой полуфинальной паре Кубка английской лиги. «Арсенал» дома принял «Ньюкасл Юнайтед». Гости одержали победу со счётом 2:0. В составе «Ньюкасла» отличились нападающий Александер Исак и полузащитник Энтони Гордон.