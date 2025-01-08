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«Атлетик» Б — «Барселона»: во сколько начнётся матч Суперкубка Испании, где смотреть

«Атлетик» Б — «Барселона»: во сколько начнётся матч Суперкубка Испании, где смотреть
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Сегодня, 8 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В другой полуфинальной паре Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

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