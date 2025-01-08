«Атлетик» Б — «Барселона»: во сколько начнётся матч Суперкубка Испании, где смотреть

Сегодня, 8 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другой полуфинальной паре Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.