Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появился новый претендент на подписание Виллиана Жозе из «Спартака»

Появился новый претендент на подписание Виллиана Жозе из «Спартака»
Комментарии

У нападающего «Спартака» Виллиана Жозе появился новый вариант для продолжения карьеры. В услугах 33-летнего бразильского форварда заинтересована «Баия», сообщает журналист Эмерсон Жуниор на своей странице в соцсетях.

Согласно сведениям источника, бразильский клуб уже начал переговоры по Виллиану Жозе. Ранее в прессе появлялись слухи, что «Спартак» готов расстаться с бразильцем в январское трансферное окно.

33-летний нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них — в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.

Материалы по теме
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию
Рейтинг
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android