Появился новый претендент на подписание Виллиана Жозе из «Спартака»

У нападающего «Спартака» Виллиана Жозе появился новый вариант для продолжения карьеры. В услугах 33-летнего бразильского форварда заинтересована «Баия», сообщает журналист Эмерсон Жуниор на своей странице в соцсетях.

Согласно сведениям источника, бразильский клуб уже начал переговоры по Виллиану Жозе. Ранее в прессе появлялись слухи, что «Спартак» готов расстаться с бразильцем в январское трансферное окно.

33-летний нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них — в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.