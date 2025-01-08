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«Нужно уметь сказать «стоп». Дешам объявил о решении покинуть сборную Франции в 2026-м

«Нужно уметь сказать «стоп». Дешам объявил о решении покинуть сборную Франции в 2026-м
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что принял решение покинуть национальную команду в 2026 году.

«Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год (улыбается). Я здесь с 2012-го, у меня запланировано до 2026 года, следующего чемпионата мира. На этом всё остановится, потому что в какой-то момент оно должно остановиться. В моей голове это очень ясно. Я отслужил своё время с тем же желанием, с той же страстью, чтобы поддерживать французскую команду на самом высоком уровне. Но 2026 год — очень хороший момент.

Что дальше? Никогда не хочется, чтобы это прекращалось, когда всё так красиво. А после нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. Пройдёт 14 лет, это тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, особенно — по требованиям. Самое главное, что французская команда остаётся на вершине, где она была на протяжении многих лет», — приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на LCI.

Под руководством 56-летнего Дидье Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2021 года.

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