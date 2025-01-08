Елагин высказал мнение, кто сыграл главную роль в победной серии «Ньюкасла»

Российский комментатор Александр Елагин высказался об успешной серии «Ньюкасл Юнайтед». Команда одержала семь побед подряд во всех турнирах.

«Исак проводит лучший игровой отрезок в своей карьере на высшем уровне. Ни в Испании, ни в Германии, уж тем более в Швеции он так куражисто и эффективно не играл. Но мне кажется, что главная роль в сегодняшнем возрождении «Ньюкасла» принадлежит Гордону. Он является «локомотивом» разогнавшегося «Ньюкасла». Правда, меня не оставляет мысль, что его суперуспешная игра связана с его феноменальной на данный момент физической готовностью. Футболисты такого типа, как Гордон, успешны только на момент своей пиковой физической формы.

Надеюсь, вы понимаете, что это только часть, пусть и главная, слагаемых успеха «Ньюкасла», — написал Елагин в телеграм-канале.