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Елагин высказал мнение, кто сыграл главную роль в победной серии «Ньюкасла»

Елагин высказал мнение, кто сыграл главную роль в победной серии «Ньюкасла»
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Российский комментатор Александр Елагин высказался об успешной серии «Ньюкасл Юнайтед». Команда одержала семь побед подряд во всех турнирах.

«Исак проводит лучший игровой отрезок в своей карьере на высшем уровне. Ни в Испании, ни в Германии, уж тем более в Швеции он так куражисто и эффективно не играл. Но мне кажется, что главная роль в сегодняшнем возрождении «Ньюкасла» принадлежит Гордону. Он является «локомотивом» разогнавшегося «Ньюкасла». Правда, меня не оставляет мысль, что его суперуспешная игра связана с его феноменальной на данный момент физической готовностью. Футболисты такого типа, как Гордон, успешны только на момент своей пиковой физической формы.

Надеюсь, вы понимаете, что это только часть, пусть и главная, слагаемых успеха «Ньюкасла», — написал Елагин в телеграм-канале.

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