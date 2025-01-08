Флик ответил, что значила бы для «Барселоны» победа в Суперкубке Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, что бы значила для его команды победа в Суперкубке Испании сезона-2024/2025. Сегодня, 8 января, «сине-гранатовые» сыграют с «Атлетиком» Бильбао в 1/2 финала турнира.

«Я чувствую, что моя команда готова к предстоящему матчу. Мы должны сосредоточиться на этой встрече и одержать победу. В конце концов, когда мы выигрываем трофеи, это очень важно для нас и очень много значит. Мы готовы проявить себя и провести очень хороший матч», — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.

Отметим, что в параллельном полуфинале Суперкубка Испании друг с другом встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».