Флик ответил, что значила бы для «Барселоны» победа в Суперкубке Испании
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, что бы значила для его команды победа в Суперкубке Испании сезона-2024/2025. Сегодня, 8 января, «сине-гранатовые» сыграют с «Атлетиком» Бильбао в 1/2 финала турнира.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я чувствую, что моя команда готова к предстоящему матчу. Мы должны сосредоточиться на этой встрече и одержать победу. В конце концов, когда мы выигрываем трофеи, это очень важно для нас и очень много значит. Мы готовы проявить себя и провести очень хороший матч», — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.
Отметим, что в параллельном полуфинале Суперкубка Испании друг с другом встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».
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