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Елагин назвал главную проблему «Арсенала», которая мешает стать чемпионом

Елагин назвал главную проблему «Арсенала», которая мешает стать чемпионом
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о проблемах лондонского «Арсенала».

«У Арсенала нет пробивной силы впереди. Эйфория от побед над «Кристал Пэлас» (3:2, 5:1) и голевой феерии от Жезуса заслонила поклонникам «Арсенала» их главную проблему — отсутствие футболистов уровня Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Робина ван Перси. Бомбардира и «подносчика» снарядов. Сколько бы ни восхищались Эдегором, он рядом не стоит с «не Летучим Голландцем». А уж разговоры об отсутствии «забивалы» завязли на зубах.

И пусть не вводит в заблуждение количество забитых мячей «Арсеналом». Количество нереализованных моментов есть главное препятствие «Арсенала» к чемпионской вершине. Артета практически решил вопрос с вратарём и обороной. Эта линия — одна из лучших, если не лучшая в АПЛ. А вот впереди… Эффективность атаки крайне мала для чемпионских амбиций», — написал Елагин в телеграм-канале.

Турнирная таблица АПЛ
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