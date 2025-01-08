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«Такого раньше не было». Бубнов — о плотности в турнирной таблице РПЛ

«Такого раньше не было». Бубнов — о плотности в турнирной таблице РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о положении команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после первой части сезона-2024/2025. Клубы провели 18 туров и ушли на зимнюю паузу.

«Нынешний чемпионат отличается от предыдущих высокой плотностью в верхней части турнирной таблицы. Сейчас первые две команды имеют одинаковое количество очков, а третья отстаёт совсем чуть-чуть. При этом пять клубов сохраняют реальные шансы на золотые медали. Такого раньше не было, но тем интереснее. Плюс ЦСКА, идущий шестым, может побороться за тройку сильнейших, но армейцам будет тяжело», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Турнирную таблицу чемпионата России после 18-го тура возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 39 очков. Тройку лидеров чемпионата замыкает московский «Спартак», у которого 37 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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