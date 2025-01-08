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«Локомотив» проиграл гонку за подписание Куалипы — Foot Mercato

«Локомотив» проиграл гонку за подписание Куалипы — Foot Mercato
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Нападающий софийского ЦСКА Годюэн Куалипу продолжит карьеру во Франции. Ранее СМИ сообщали, что в услугах 24-летнего африканского форварда заинтересован «Локомотив». Железнодорожники даже якобы предлагали за него € 3 млн. Однако, по данным Foot Mercato, Куалипу переходит во французский «Ланс».

Отмечается, что Годюэн уже прибыл во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Лансом». Стороны заключат контракт на три с половиной года. Сумма сделки составит € 2 млн.

В нынешнем сезоне Куалипу принял участие в 21 матче за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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