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«Три гола в наши ворота — это тоже достижение». Тренер «Ливерпуля» Слот — о «Тоттенхэме»

«Три гола в наши ворота — это тоже достижение». Тренер «Ливерпуля» Слот — о «Тоттенхэме»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэм Хотспур» в 1/2 финала Кубка английской лиги. Игра состоится сегодня, 8 января. Ранее «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:3 в матче чемпионата Англии 22 декабря 2024 года.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У двух команд такая чёткая идентичность и стиль игры, что, думаю, большинство людей ожидают увидеть подобное снова. У них есть своя самобытность, у нас — своя, и обе команды пытаются навязать эту идентичность друг другу. В гостевом матче двухнедельной давности мы могли продемонстрировать свою индивидуальность. Но в игре определённо были моменты, когда они показали, насколько они хорошая команда. Забить три гола в наши ворота — это тоже достижение. Я знаю, что мы забили шесть мячей в этом матче, но забить три в наши ворота удавалось немногим командам до сих пор», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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