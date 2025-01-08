«Три гола в наши ворота — это тоже достижение». Тренер «Ливерпуля» Слот — о «Тоттенхэме»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэм Хотспур» в 1/2 финала Кубка английской лиги. Игра состоится сегодня, 8 января. Ранее «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:3 в матче чемпионата Англии 22 декабря 2024 года.

«У двух команд такая чёткая идентичность и стиль игры, что, думаю, большинство людей ожидают увидеть подобное снова. У них есть своя самобытность, у нас — своя, и обе команды пытаются навязать эту идентичность друг другу. В гостевом матче двухнедельной давности мы могли продемонстрировать свою индивидуальность. Но в игре определённо были моменты, когда они показали, насколько они хорошая команда. Забить три гола в наши ворота — это тоже достижение. Я знаю, что мы забили шесть мячей в этом матче, но забить три в наши ворота удавалось немногим командам до сих пор», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».