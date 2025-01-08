Тренер «Барселоны» Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетиком» Бильбао
Поделиться
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» Бильбао. Игра состоится сегодня, 8 января, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Играть с «Атлетиком» всегда непросто. Это очень хорошая команда, в ней собраны очень хорошие игроки и присутствует прекрасная философия. Приятно наблюдать за их игрой. Нас ждёт очень интересный матч», — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.
Отметим, что в параллельном полуфинале Суперкубка Испании друг с другом встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 января 2025
-
11:19
-
11:16
-
11:11
-
10:56
-
10:51
-
10:50
-
10:27
-
10:24
-
10:23
-
10:08
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:18
-
09:18
-
09:10
-
08:36
-
08:07
-
07:19
-
06:20
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
04:12
-
04:08
-
03:58
-
03:12
-
02:55
-
02:49
-
02:23
-
02:22
-
02:14