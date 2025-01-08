Тренер «Барселоны» Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетиком» Бильбао

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» Бильбао. Игра состоится сегодня, 8 января, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

«Играть с «Атлетиком» всегда непросто. Это очень хорошая команда, в ней собраны очень хорошие игроки и присутствует прекрасная философия. Приятно наблюдать за их игрой. Нас ждёт очень интересный матч», — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.

Отметим, что в параллельном полуфинале Суперкубка Испании друг с другом встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».