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Постекоглу: наша цель — чтобы Сон завершил карьеру в «Тоттенхэме» с большим успехом

Постекоглу: наша цель — чтобы Сон завершил карьеру в «Тоттенхэме» с большим успехом
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о продлении контракта нападающего Сон Хын Мина с клубом.

«Блестяще. У него выдающаяся карьера в этом футбольном клубе. За последние 10 лет он сыграл большую роль, оказал влияние на клуб, оказал влияние на Премьер-лигу. Здорово продлить его пребывание в «Тоттенхэме», и наша цель — сделать так, чтобы он завершил свою карьеру в «Тоттенхэме» с большим успехом», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Отмечалось, что срок нового соглашения сторон рассчитан до лета 2026 года. Сон выступает в «Тоттенхэме» с августа 2015 года.

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