Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о шансах московского «Спартака» на чемпионский титул Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Сильно прибавил «Спартак». В первую очередь, усиление произошло в группе атаки. Стал регулярно забивать Угальде, плюс на помощь ему купили Барко и Маркиньоса. Красно-белые также стали надёжно играть в обороне, чего с ними не было давно. Помогло то, что Станкович нашёл оптимальное сочетание защитников. Они выглядят очень стабильно. У «Спартака» реальные шансы на чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. В первом туре после возобновления чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом» 2 марта.