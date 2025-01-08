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Ангелос Постекоглу оценил матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Ангелос Постекоглу оценил матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (2:2). Сегодня, 8 января, «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем» в 1/2 финала Кубка английской лиги.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Считаю, что это была хорошая игра. Думаю, «Манчестер Юнайтед» действительно повысил уровень своей интенсивности и создал им проблемы, но в то же время «Ливерпуль» по-прежнему демонстрирует качество, которым они обладают. Они по-прежнему создают моменты, всегда представляют угрозу. Это топ-команда, они действительно в этом устоялись. Думаю, что у них почти все в форме и здоровы. Они могут проводить ротацию игроков, находятся сейчас в хорошем состоянии, и это станет для нас большим испытанием», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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