Ангелос Постекоглу оценил матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (2:2). Сегодня, 8 января, «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем» в 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Считаю, что это была хорошая игра. Думаю, «Манчестер Юнайтед» действительно повысил уровень своей интенсивности и создал им проблемы, но в то же время «Ливерпуль» по-прежнему демонстрирует качество, которым они обладают. Они по-прежнему создают моменты, всегда представляют угрозу. Это топ-команда, они действительно в этом устоялись. Думаю, что у них почти все в форме и здоровы. Они могут проводить ротацию игроков, находятся сейчас в хорошем состоянии, и это станет для нас большим испытанием», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».