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«Гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин». Гурцкая раскритиковал Угальде из «Спартака»

«Гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин». Гурцкая раскритиковал Угальде из «Спартака»
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Известный футбольный агент и менеджер Тимур Гурцкая поделился мнением о форварде «Спартака» Манфреде Угальде. Он раскритиковал 22-летнего костариканца, поставив под сомнение его умение бить по воротам и обыгрывать соперников. По мнению Гурцкая, Угальде существенно уступает нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

«Угальде без Барко не сделал бы пятой части того, что сделал с Барко. Это нападающий гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин. Он не умеет столько работы делать. Он обыгрывает не очень хорошо. У него средне поставленный удар. Есть сумасшедшая чуйка — добивание, оказаться в нужное время в нужном месте, что тоже очень сильно нужно нападающему. Но он никого не обыграл, чтобы забить свой гол», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

Напомним, Угальде забил за «Спартак» 15 голов в первой части сезона РПЛ. Он ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки чемпионата страны.

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